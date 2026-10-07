İranlı eski bakandan Trump’ın iddialarına yanıt: “Çok ağır darbe aldılar”

İran 'dan ABD Başkanı Donald Trump 'ın eski İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın istifasına yönelik açıklamalarına tepki geldi. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'na konuşan Paknejad, Trump'ın dün yaptığı açıklamalara ilişkin, "İstifamın Trump'ın iddialarıyla hiçbir bağlantısı yok. Paknejad, bu vatanın bir askeridir ve değerli İran'ımız için kendini feda eden milyonlarca kişiden biridir" ifadelerini kullandı.

Eski bakan, "Petrol Bakanlığı görevine gelişimden aylar sonra İran halkının bir numaralı düşmanı tarafından yaptırımlara maruz bırakılmış olsam da, petrol endüstrisinin özverili çalışanlarının gayretleriyle yaptırımlar ve abluka şartlarına rağmen İran petrolünün üretim ve ihracat süreci devam etti" ifadelerini kullandı. Paknejad, Trump'ın açıklamalarına ilişkin, "Çok ağır darbe aldılar. Bu nedenle böyle asılsız iddialarda bulunmaları doğal" ifadelerini kullandı. İran hükümeti sözcüsü Fatemeh Mohajerani ise Trump'ın söz konusu açıklamasını, "kendi yanlışlarını örtmeye yönelik boş bir uğraş" olarak değerlendirdi. Mohajerani, Paknejad'ın istifasının "bir zayıflık göstergesi" değil, İran siyasetinin bir esnekliği olduğunu söyledi.