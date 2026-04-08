İranlı kaynaktan çarpıcı iddia: “Lübnan’a saldırılar sürerse Tahran ateşkesten çekilecek”
İran basınına konuşan bir kaynak, ABD ile sağlanan iki haftalık ateşkese ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde İran'ın ateşkesten çekileceğini bildirirken, ABD’ye ise İsrail’in ateşkes ihlalini kastederek, “ABD, bölgedeki azgın köpeğini kontrol edemiyorsa, İran bu konuda ona yardımcı olur, hem de güç kullanarak" dedi.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından İran'dan ABD ile sağlanan iki haftalık ateşkese ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İran basınına konuşan bir kaynak, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde İran'ın ateşkesten çekileceğini bildirdi.
Tahran yönetiminin ateşkesten çekilme ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiğini belirten kaynak, İran ordusunun da söz konusu saldırılara karşılık vermek üzere hedef belirleme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Kaynak ayrıca ABD'ye yönelik sert ifadeler kullanarak, "İki haftalık ateşkes planı kapsamında ABD, Lübnan'daki direnişe yönelik olanlar da dahil tüm cephelerde çatışmaların durdurulmasını kabul etti ancak Siyonist rejim bu sabah ateşkesi açık şekilde ihlal ederek Lübnan'a yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdi. ABD, bölgedeki azgın köpeğini kontrol edemiyorsa, İran bu konuda ona yardımcı olur, hem de güç kullanarak" dedi.