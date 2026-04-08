İranlı kaynaktan çarpıcı iddia: “Lübnan’a saldırılar sürerse Tahran ateşkesten çekilecek”

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından İran'dan ABD ile sağlanan iki haftalık ateşkese ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. İran basınına konuşan bir kaynak, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde İran'ın ateşkesten çekileceğini bildirdi.

Kaynak ayrıca ABD'ye yönelik sert ifadeler kullanarak, "İki haftalık ateşkes planı kapsamında ABD, Lübnan'daki direnişe yönelik olanlar da dahil tüm cephelerde çatışmaların durdurulmasını kabul etti ancak Siyonist rejim bu sabah ateşkesi açık şekilde ihlal ederek Lübnan'a yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirdi. ABD, bölgedeki azgın köpeğini kontrol edemiyorsa, İran bu konuda ona yardımcı olur, hem de güç kullanarak" dedi.