İranlı rap şarkıcısına idam kararı

İran'da Eylül 2022'de ayında başlayan ve yaklaşık 4 ay devam eden protesto gösterilerini organize etmekle suçlanarak idama mahkûm edilen ancak daha sonra cezası Yüksek Mahkeme tarafından hapse çevrilen İranlı rap şarkıcısı Tumac Salihi'nin yeniden idama mahkûm edildiği bildirildi. İran yargı yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Rap şarkıcısı Salihi, Mahsa Emini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesi sonrasında eylemleri destekleyen açıklamalar yapmıştı. İranlı yetkililer, Salihi'nin daha sonra ülkeden kaçmak isterken gözaltına alındığını duyurmuştu. Salihi'nin cezasını Yüksek Mahkeme nezdinde temyize götürmek için 20 günü bulunuyor.