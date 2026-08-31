İranlı üst düzey yetkiliden ABD’ye açık tehdit: “Korku ve dehşetle bekleyin, misilleme geliyor”

Azizi, İngilizce paylaştığı mesajında ise "İrademizi bir kez daha test et ve daha ağır bir bedel öde. Misilleme geliyor, kaç!" ifadelerini kullandı.

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