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  • İranlı üst düzey yetkiliden ABD’ye açık tehdit: “Korku ve dehşetle bekleyin, misilleme geliyor”

İranlı üst düzey yetkiliden ABD’ye açık tehdit: “Korku ve dehşetle bekleyin, misilleme geliyor”

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin İran'ın Lark Adası'na saldırısının ardından açık bir şekilde tehditte bulundu. "Yıkıcı, daha acı verici ve ibretlik bir yanıtla başarısızlıklar zinciriniz tamamlanacaktır.” diyen Azizi, “Korku ve dehşetle bekleyin" ifadelerini kullandı.

İranlı üst düzey yetkiliden ABD’ye açık tehdit: Korku ve dehşetle bekleyin, misilleme geliyor
AA

Azizi, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na düzenlediği, sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

İranlı üst düzey yetkiliden ABD’ye açık tehdit: Korku ve dehşetle bekleyin, misilleme geliyor

İran'ın iradesini yeniden sınamanın ABD için daha ağır bedellere yol açacağını ifade eden Azizi, "Şüphesiz hiçbir suç, hiçbir seviyede cevapsız kalmaz.

İranlı üst düzey yetkiliden ABD’ye açık tehdit: Korku ve dehşetle bekleyin, misilleme geliyor

Yıkıcı, daha acı verici ve ibretlik bir yanıtla başarısızlıklar zinciriniz tamamlanacaktır. Korku ve dehşetle bekleyin!" mesajını verdi.

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İranlı üst düzey yetkiliden ABD’ye açık tehdit: Korku ve dehşetle bekleyin, misilleme geliyor

Azizi, İngilizce paylaştığı mesajında ise "İrademizi bir kez daha test et ve daha ağır bir bedel öde. Misilleme geliyor, kaç!" ifadelerini kullandı.

#HÜRMÜZ BOĞAZI #İRAN #ABD

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