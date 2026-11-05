İranlı uzmanlardan, ABD seçim sonuçları değerlendirmesi: “Saldırı ihtimalini ortadan kaldırmadı”

İranlı uzman, sorunun ancak diplomatik yollarla çözülebileceğini dile getirdi. Diplomatik sürecin başarısı için Trump'ın, İran'a karşı "koşulsuz teslimiyet" yaklaşımından vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Seyyidhenayi, "İran, diplomatik çözüm ve esneklik gösterme konusundaki istekliliğini ortaya koymuştur ancak esneklik tek taraflı bir süreç olamaz. Seçim sonuçları, Trump üzerinde stratejisini yeniden gözden geçirmesi yönündeki baskıyı artırabilir." değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası İlişkiler ve ABD uzmanı Dr. Resuli de İslamabad Anlaşması sonrası ABD ve İran'ın durumunun "ne savaş ne barış" fazına geçtiğini ve konunun artık "irade meselesine" dönüştüğünü belirtti. Meselenin, hangi ekonominin daha çabuk baskıya boyun eğeceği, iç ve dış siyasette etkisini göstereceği konusuna dönüştüğünü söyleyen Resuli, "Ara seçimlerin sonuçları ile belli oldu ki ABD ekonomisi bu baskılara dayanamadı. Cumhuriyetçiler büyük zarar gördü." değerlendirmesinde bulundu. Resuli, "Trump hareketinin bazı üyeleri enerji fiyatları ve savaş sebebiyle artan hayat pahalılığı nedeniyle bu hareketten ayrıldılar ve Demokratlara oy verdiler." ifadesini kullanarak şöyle devam etti: "Bu özellikle belirleyici ve etkili bir sebep oldu. Cumhuriyetçilerin kalesi sayılan Kansas, Teksas gibi yıllardır Cumhuriyetçi adayları ABD Kongresi'ne gönderen eyaletlerde, savaşın etkisi belirgin ortaya çıktı. Bu eyaletlerde seçmen Demokratlara yöneldi ve Demokrat adayları Kongre'ye gönderdiler." dedi.

İran savaşıyla artan enerji ve hayat pahalılığının ABD seçimlerine etki ettiğini ifade eden Resuli, "Bu konunun Trump'ın yeni saldırılar düzenlemesini etkileyip etkilemeyeceği konusunda diyebilirim ki teorik olarak bu mümkün. ABD anayasası ve kurucu siyasi iradesi dış işlerinde ABD Başkanı'nın elini güçlü kılıyor, iç siyasette de bir o kadar kısıtlayıcı oluyor." ifadelerini kullandı. Resuli, "İran'a saldırı düzenleme ihtimali Trump'ın gündeminde yer alıyor ve kendisi bu imkana sahip. Ara seçimlerin intikamı için bunu yapabilir ya da kendi açısından zafer ilan etmek için de saldırı yapabilir." değerlendirmesinde bulunarak, sonuçların müzakere sürecine etkisinin olabileceğini söyledi. Şubat ayında başlayan savaştan önce İran'ın durduğu noktanın savaştan sonraki ile aynı olmadığını söyleyen Resuli, "Hürmüz'ün kapatılması dünya ekonomisine büyük baskı oluşturdu. İranlı liderler ABD'yi müzakere masasında baskı altına alabilecek kabiliyete sahip oldukları sonucuna ulaştılar." dedi.