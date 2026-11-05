İranlı uzmanlardan, ABD seçim sonuçları değerlendirmesi: “Saldırı ihtimalini ortadan kaldırmadı”
İranlı uzmanlar, ABD'deki seçim sonuçlarının Washington'un İran siyasetine muhtemel etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uzmanlar, Trump'ın Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu kaybetmesinin yeni bir askeri saldırının siyasi maliyetini artıracağını ancak seçim sonuçlarının yeni bir saldırı ihtimalini ortadan kaldırmadığına dikkat çekerken, nükleer saldırı ihtimaline ilişkin, “Amerika Birleşik Devletleri'ne de muazzam stratejik ve siyasi bedeller yükleyecektir." denildi.
Uluslararası Diplomasi Düşünce Kuruluşu Başkanı ve İran Siyaset Bilimi Öğrenci Birliği Genel Sekreteri Muhammed Ali Seyyidhenayi ile Uluslararası İlişkiler ve ABD uzmanı Dr. Muhammed Resuli, AA muhabirine ABD'deki seçim sonuçlarının Washington'un İran siyasetine muhtemel etkilerini değerlendirdi. Uluslararası Diplomasi Düşünce Kuruluşu Başkanı Seyyidhenayi, Trump'ın Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu kaybetmesinin yeni bir askeri saldırının siyasi maliyetini artıracağını ancak seçim sonuçlarının yeni bir saldırı ihtimalini ortadan kaldırmadığına dikkati çekti. Seyyidhenayi, "Sınırlı bir askeri operasyon hala mümkün ancak geniş çaplı ve uzun süreli bir savaşı sürdürmek Trump için çok daha zor ve maliyetli olacak." dedi.
Diğer taraftan, askeri varlıkların yoğunlaştırılması, donanma konuşlandırmaları ve lojistik hazırlıkların askeri seçeneğin ciddi bir biçimde değerlendirilmeye devam edildiğine işaret ettiğini söyleyen İranlı uzman, "Bu durum, bir saldırı kararı alındığı anlamına gelmemekle birlikte, ABD'nin gerilimi tırmandırma kapasitesini koruduğunu ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı. Seyyidhenayi, bu nedenlerle ABD'deki ara seçim sonuçlarının yeni bir saldırı ihtimalini tamamen ortadan kaldırmadığını dile getirdi. ABD'nin İran'a karşı nükleer silah kullanabileceğine dair iddiaları da değerlendiren İranlı uzman, "Böyle bir ihtimal, uluslararası güvenlik ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması üzerinde yıkıcı sonuçlar doğuracağı gibi, Amerika Birleşik Devletleri'ne de muazzam stratejik ve siyasi bedeller yükleyecektir." dedi.
İsrail'in ABD desteği olmadan saldırı ihtimalinin azalacağına dikkati çeken Seyyidhenayi, buna karşılık Tel Aviv yönetiminin İran'a karşı sınırlı askeri saldırılar veya örtülü operasyonlar yürütebileceğini, ancak ABD'nin ciddi desteği olmaksızın İran karşısında geniş çaplı bir savaşı sürdüremeyeceğini belirtti. Seyyidhenayi, en büyük tehlikenin ise Trump'ın "stratejik hesap hatası" yaparak, İran'a "kesin bir darbe" indirebileceğini ve savaşı sona erdirebileceğini düşünerek yeni bir saldırıya girişmesi olabileceğine dair endişesini dile getirdi. Savaşın Hürmüz Boğazı başta olmak üzere giderek karmaşıklaşan sınamalar ortaya çıkardığına dikkati çeken Seyyidhenayi, İran'ı ABD açısından "açılmaması gereken bir Pandora'nın Kutusu" olarak nitelendirdi. ABD ile aracılar üzerinden yürütülen mesaj alışverişine de değinen Seyyidhenayi, Trump'ın iç siyasetteki zayıflamış konumuna rağmen, diplomatik bir atılım olasılığı konusunda beklentisinin düşük olduğunu söyledi.