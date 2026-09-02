İranlı yetkili, ABD’nin “sivilleri asla hedef almayız” açıklamasını reddetti!

Bekayi, "Gerçek o kadar korkunç ki Amerikan propagandası bile bugün Hawkins'in yaptığı iddiaya hiç cesaret edemedi. Sirik bir hikaye değil. Siviller gerçek. Kurbanlar gerçek." ifadelerini kullandı. İran, ABD'nin dünkü saldırısında Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin Kuhestek bölgesinde bir düğün evini hedef aldığını, saldırıda 4 yaşındaki bir çocuk dahil en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 68 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

CENTCOM Sözcüsü Hawkins, saldırıya ilişkin açıklamasında, "ABD ordusu sivilleri asla hedef almaz" ifadelerini kullanırken, İran, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirmişti. ABD ordusu, 28 Şubat'ta da Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde bir ilkokulu vurmuş ve saldırıda 168 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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