İranlılar: Devletimiz bize saldıranlarla mücadele edecek güçte
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları nedeniyle İran hava sahasının kapatılması nedeniyle İranlılar ve üçüncü ülke vatandaşları Türkiye üzerinden girişçıkış yapmayı sürdürüyor. Van'daki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda rutin geçişler sürerken, sınır kapısında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor. Gaziantep'te diş hekimliği öğrencisi olan 31 yaşındaki Mahsa Maleki, "Türkiye'yi çok seviyorum, bizi her zaman destekliyorlar. İnşallah bu kapılar hiçbir zaman kapanmaz. Ama devletimiz asla bir Suriye gibi olmaz. İran, kendine saldıran devletlerle mücadele edecek güçtedir" dedi. Tahran'dan gelen 52 yaşındaki Maşah Vahedi ise "Ülkemizde uçaklar havalanamadığı için Van'a geldik. Buradan eşimle birlikte Londra'ya kızımızın yanına gideceğiz. İranlılar çatışmaların olmadığı şehirlere doğru geçiyor. Asla kaçmıyoruz" dedi. 200 basın mensubunun gelişmeleri takip ettiği sınır kapısında güvenlik önlemleri ise en üst seviyede tutuluyor.