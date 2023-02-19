Irkçı Hanau katliamının kurbanları anıldı

Almanya'da Türkleri de hedef alan ırkçı Hanau saldırısının üstünden 3 yıl geçti. Katliamı anan Dışişleri Bakanlığı, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bundan üç yıl önce Almanya'nın Hanau kentinde yapılan ırkçı ve İslam karşıtı saldırı sonucu hayatlarını kaybeden başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm kurbanları saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan (YTB) yapılan paylaşımda ise, "Almanya'nın Hanau şehrinde gerçekleşen ırkçı terör saldırısının 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Bu tür ırkçı saldırıların bir daha asla tekrarlanmaması için 'Irkçılığa Hayır' diyoruz" denildi. 19 Şubat 2020'de, ırkçı Tobias Rathjen, Hanau'da iki nargile kafe ve bir büfeye saldırı düzenlemiş, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti. Irkçı terörist Rathjen ve annesi evlerinde ölü bulunmuştu.