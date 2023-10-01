Irkçı ve radikal Ermenilerden küstah saldırı

ABD'nin Los Angeles kentinde bir grup Ermeni provokatör, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın Güney California Üniversitesi'nde konuşmacı olarak katıldığı programı engellemeye çalıştı. Dışarı çıkartılan grup ile polis arasında arbede yaşandı. Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve USC Annenberg İletişim ve Gazetecilik Okulu Kamu Diplomasisi Yüksek Lisans programı ortak sponsorluğunda düzenlenen konferansta sözlü ve fiziksel saldırıda bulunan Ermeni gruba polis müdahale etti. Etkinliğin başında bir protestocu, Azerbaycan, Türkiye ve organizatörlere yönelik hakaretlerde bulunması üzerine polis tarafından salondan çıkartıldı.Öte yandan bir protestocu, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov'u hedef alarak sözlü saldırıda bulundu. Konferans süresince, dışarıda toplanan protestocu grup gürültü yaparak programın olağan akışını etkilemeye çalıştı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'a karşı planlar kuranlara "Sabrımızla oynamayın" uyarısında bulunarak "Biz buraları yeniden kurmak ve soydaşlarımızı vatanlarına döndürmek istiyoruz. Barış ve istikrar istiyoruz. Bu seçim Ermenistan'ındır" dedi.BM, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gitmek için bölgeden ayrıldıkları sırada ve yolculukları esnasında kötü bir muamelenin bildirilmediğini açıkladı. Yüz binden fazla Ermeni bölgeden ayrıldı.