Avrupa BİRLİĞİ'ndeki Rus karşıtları zemin kaybederken Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uygulanan ambargolara karşı çıkan diyalog yanlısı partiler Almanya'dan sonra diğer ülkelerde de sdandıkları zorluyor.Ukrayna savaşına ve İsrail'e akıtılan Alman halkının paralarına karşı çıkan Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) zaferinden sonra gözler diğer ülkelerdeki AFD ile paralel çizgideki popülist sağ partilerin yükselişine çevrildi.

Almanya'da AfD'nin zaferinden sonra Fransa ve İtalya'da da Rusya'nın olası müttefiki olarak görülen popülist ve sağ partilerin güç kazandığına dikkat çeken analistler Avrupa siyasetinde Moskova'nın tezleriyle örtüşen yaklaşımların daha fazla destek bulduğunu vurguluyor. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde Almanya için Alternatif'in (AfD) seçim zaferi Avrupa'nın Rusya'ya yönelik tutumunda değişimin işareti olarak değerlendirilirken, Başbakan Friedrich Merz Alman parti sisteminde "tektonik bir kayma" yaşandığını söyledi.

SIRA FRANSA VE İTALYA'DA

AfD lideri Ulrich Siegmund gibi Fransa'da Ulusal Birlik lideri Jordan Bardella, Ukrayna'ya koşulsuz desteğin yerine daha pragmatik ilişkiler kurulmasını savunurken İtalya'da eski general Roberto Vannacci Kiev'e silah sevkiyatının durdurulması ve Moskova ile diyaloğun yeniden başlatılması çağrısı yapıyor.

AfD, Rusya'ya yakınlığı ve göçmenlerin sınır dışı edilmesini desteklemesi nedeniyle Fransa ve İtalya'daki potansiyel müttefiklerinden izole durumda olsa da Moskova'ya yakınlaşan siyasi aktörler Avrupa'nın üç büyük ülkesinde iktidar merkezlerine giderek yaklaşıyor. Vannacci'nin kurduğu parti ise kamuoyu yoklamalarında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin İtalya'nın Kardeşleri partisinin ardından ülkenin en güçlü ikinci sağ siyasi grubu konumuna yükselmiş durumda.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör