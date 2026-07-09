Irkçılığın ortasında tek başına
ABD'de 4 Temmuz'da gerçekleştirilen 250'nci Bağımsızlık Günü kutlamalarından geriye sembolik bir fotoğraf kaldı. CNN'deki habere göre metroda yüzleri maskeli olan ve beyazların üstünlüğünü savunan ırkçıların ortasında kalan siyahi bir kadının fotoğrafı sosyal medyada viral oldu. Amerikalı siyahilerin toplu taşımayı kullanamadığı dönemi hatırlatan kare, ülkedeki sistematik ırkçılığı gözler önüne serdi. İki çocuk annesi 33 yaşındaki Bernita Bowlding'in fotoğrafı bir sembole dönüşürken, ailesi onun bir simgeden ibaret olmadığını vurguluyor.