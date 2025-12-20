İrlanda Başbakanı Martin Beyrut’ta: Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü

Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Lübnan ile İrlanda arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkilerin yanı sıra ülkedeki son gelişmeler değerlendirildi.

UNIFIL'DE GÖREVLİ ASKERLERİ ZİYARET EDECEK

Martin ayrıca Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan İrlandalı askerleri ziyaret edecek.