İrlanda Başbakanı Martin Beyrut’ta: Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü
İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Lübnan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Beyrut’ta Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Lübnan’daki son durum masaya yatırıldı.
Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Lübnan ile İrlanda arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkilerin yanı sıra ülkedeki son gelişmeler değerlendirildi.
UNIFIL'DE GÖREVLİ ASKERLERİ ZİYARET EDECEK
Martin ayrıca Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan İrlandalı askerleri ziyaret edecek.