Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İrlanda ve Norveç'ten Türkiye'ye kritik ziyaret Dışişleri Bakanları 2 şehrimize ziyaret gerçekleştirecek
Giriş Tarihi: 14.6.2022 16:20

İrlanda ve Norveç'ten Türkiye'ye kritik ziyaret Dışişleri Bakanları 2 şehrimize ziyaret gerçekleştirecek

DHA
İrlanda ve Norveç’ten Türkiye’ye kritik ziyaret Dışişleri Bakanları 2 şehrimize ziyaret gerçekleştirecek

İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile Norveç Krallığı Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile Norveç Krallığı Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt tarafından 14-16 Haziran 2022 tarihlerinde Hatay ve Ankara'yı içeren bir ziyaret gerçekleştirileceği belirtilerek, "Sayın Bakanımız ziyaret sırasında konuk bakanlarla bir araya gelecektir. Görüşmelerde, Türkiye ile ikili ilişkilerinin yanı sıra, İrlanda ile Norveç'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği çerçevesinde, Suriye'ye sınır ötesi insani yardım başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası konularda fikir teatisinde bulunulması ön görülmektedir" denildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İrlanda ve Norveç'ten Türkiye'ye kritik ziyaret Dışişleri Bakanları 2 şehrimize ziyaret gerçekleştirecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA