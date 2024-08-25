İrlanda’da ABD’ye soykırım tepkisi

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler, "ABD yönetiminin Gazze'de soykırım yapmayı sürdüren İsrail'e silah göndermeyi durdurması" yönünde sloganlar attı. Filistin halkına yönelik saldırıları kınamak ve dayanışma mesajı vermek amacıyla gösteriye katılan sanatçılar da şarkılarında İsrail'in Filistin işgaline karşı çıkarken halkın özgürlük mücadelesine desteklerini ifade etti.İsveç'in başkenti Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek amacıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı. "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Filistin'e özgürlük" sloganları atan göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ABD'nin ortak olduğunu belirtti.