İrlanda’da göçmen karşıtı protesto şiddete dönüştü: Polis aracı ateşe verildi

Dublin'de bir göçmenin küçük bir kız çocuğuna cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından düzenlenen göçmen karşıtı protestolarda 6 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, olaylara yaklaşık bin kişinin katıldığını, 300 polis memurunun görev yaptığını, 6 kişinin gözaltına alındığını ve 1 polis memurunun yaralandığını açıkladı. Göçmen karşıtı sloganlar atan protestocular güvenlik barikatlarını yıktı ve bir polis aracını ateşe verdi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

ADALET BAKANI SERT TEPKİ GÖSTERDİ

İrlanda Adalet Bakanı Jim O'Callaghan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Toplumumuza ihtilaf tohumları ekmek isteyenlerin suçu silah olarak kullanması kabul edilemez. Buna sert şekilde karşılık verilecektir" dedi.