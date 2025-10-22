İrlanda’da göçmen karşıtı protesto şiddete dönüştü: Polis aracı ateşe verildi
İrlanda’nın başkenti Dublin’de, bir göçmenin küçük bir kız çocuğuna cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından düzenlenen göçmen karşıtı protestolar kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü. Göstericiler göçmen karşıtı sloganlar ve İrlanda bayraklarıyla yürüyüş yaptı, güvenlik barikatlarını yıktı ve bir polis aracını ateşe verdi. Yaklaşık iki buçuk saat süren eylemlerde polise tuğla, cam şişe ve havai fişek atıldı.
Dublin'de bir göçmenin küçük bir kız çocuğuna cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından düzenlenen göçmen karşıtı protestolarda 6 kişi gözaltına alındı.
Yetkililer, olaylara yaklaşık bin kişinin katıldığını, 300 polis memurunun görev yaptığını, 6 kişinin gözaltına alındığını ve 1 polis memurunun yaralandığını açıkladı. Göçmen karşıtı sloganlar atan protestocular güvenlik barikatlarını yıktı ve bir polis aracını ateşe verdi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.
ADALET BAKANI SERT TEPKİ GÖSTERDİ
İrlanda Adalet Bakanı Jim O'Callaghan, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Toplumumuza ihtilaf tohumları ekmek isteyenlerin suçu silah olarak kullanması kabul edilemez. Buna sert şekilde karşılık verilecektir" dedi.
ŞÜPHELİ HAKKINDA SINIR DIŞI KARARI BULUNUYORDU
Gösterilere neden olan olayda Afrika kökenli şüpheli, 10 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla 20 Ekim'de Blanchardstown Bölge Mahkemesi'ne çıkarılmıştı. Ana muhalefet partisi Sinn Fein Başkanı Mary Lou McDonald, şüpheli hakkında Mart ayından bu yana sınır dışı etme kararı bulunduğunu belirtti.
Başkent Dublin'de 2 yıl önce 3 genç çocuğun bıçaklanmasının ardından göçmen karşıtı protestolar patlak vermişti. İrlanda'nın aşırı sağcı üyesi bulunmadığı düşünülen parlamentosuyla Avrupa'da özel bir konuma sahip olduğu düşünülse de, son yıllarda ülke genelinde göçmen karşıtı uygulamaların talep edildiği gösterilerde yoğun bir artış görülüyor.