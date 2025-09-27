İrlanda’dan İsrail’e sert tepki: “Gazze’de yaşananlar meşrulaştırılamaz ve savunulamaz”

BM'nin 80'inci Genel Kurulu'nda konuşan Micheal Martin, Filistin halkının iki yıldır tarifsiz acılar yaşadığına dikkat çekerek, "Gazze'de yaşananlar meşrulaştırılamaz ve savunulamaz. Bu, insan onuruna ve uluslararası hukuka açık bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

"AÇLIK SAVAŞ SİLAHI OLARAK KULLANILIYOR"

Gazze'de açlığın bilinçli şekilde bir savaş aracı haline getirildiğini vurgulayan Martin, "Yardımlar sınırda çürürken bebekler açlıktan ölüyor. İnsanlar aileleri için yiyecek ararken vuruluyor. Okullar, hastaneler, camiler kasten hedef alınıyor. Doktorlar, yardım çalışanları, gazeteciler öldürülüyor" dedi.

"SOYKIRIMI GÖRMEZDEN GELME HAKKIMIZ YOK"

BM Bağımsız Araştırma Komisyonu'nun İsrail'in Gazze'de işlediği suçları soykırım olarak tanımladığını hatırlatan Martin, "Soykırım uluslararası hukukun en ağır suçudur. Buna karşı 'bilmiyorduk' deme hakkımız yok. Tarafsızlık, suç ortaklığı demektir" ifadelerini kullandı.