İrlandaki vekilden katil Netanyahu’ya büyük öfke: Çocukları ve ailelerini yaktığın gibi sen de cehennemde yan

Katil İsrail, Gazze'de çocuk, yaşlı, kadın ayırt etmeden binlerce sivili öldürmeye devam ediyor. İnsanlık dışı vahşete karşı uluslararası areneda yalnızlaşan İsrail'e dünyanın pek çok ülkesinden tepkiler yükseliyor. Son olarak İrlanda'da bir milletvekili Gazze'deki katliamı anlatırken duygulandı ve Netanayhu'ya tepki gösterdi.

"SEN DE AYNI ŞEKİLDE CEHENNEMDE YAN NETANYAHU"

Sinn Féin Milletvekili Thomas Gould, Rafah'ta gerçekleşen ve "başsız bir çocuk" bırakan füze saldırısı hakkında konuşurken kelimeler boğazında düğümlendi. Gould, konuşmasında "Umarım Benjamin Netanyahu, aynı şekilde cehennemde yanar. Çocuklar ve aileleri nasıl yandıysa, o da aynı şekilde yanar." ifadelerini kullandı.

7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden yaklaşık 37 bin Gazzeli sivilin yasını tutan Gould, bu kayıpların sadece birer istatistikten ibaret olmadığını vurguladı. Her bir kaybın arkasında yıkılan hayatlar ve dağılan aileler olduğunu belirtti.