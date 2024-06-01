İrlandaki vekilden katil Netanyahu’ya büyük öfke: Çocukları ve ailelerini yaktığın gibi sen de cehennemde yan

Katil İsrail, Gazze'de çocuk, yaşlı, kadın ayırt etmeden binlerce sivili öldürmeye devam ediyor. İnsanlık dışı vahşete karşı uluslararası areneda yalnızlaşan İsrail'e dünyanın pek çok ülkesinden tepkiler yükseliyor. Son olarak İrlanda'da bir milletvekili Gazze'deki katliamı anlatırken duygulandı ve Netanayhu'ya tepki gösterdi.
"UMARIM NETANYAHU, ÇOCUKLARI VE AİLELERİNİ YAKTIĞI GİBİ CEHENNEMDE YANAR"— Sabah (@sabah) June 1, 2024
İrlandalı Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Gould, İsrail'in Filistin'e uyguladığı saldırılar ardından gözyaşları içerisinde konuşma yaptı. pic.twitter.com/dkIVNsaODO
"SEN DE AYNI ŞEKİLDE CEHENNEMDE YAN NETANYAHU"
Sinn Féin Milletvekili Thomas Gould, Rafah'ta gerçekleşen ve "başsız bir çocuk" bırakan füze saldırısı hakkında konuşurken kelimeler boğazında düğümlendi. Gould, konuşmasında "Umarım Benjamin Netanyahu, aynı şekilde cehennemde yanar. Çocuklar ve aileleri nasıl yandıysa, o da aynı şekilde yanar." ifadelerini kullandı.
7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybeden yaklaşık 37 bin Gazzeli sivilin yasını tutan Gould, bu kayıpların sadece birer istatistikten ibaret olmadığını vurguladı. Her bir kaybın arkasında yıkılan hayatlar ve dağılan aileler olduğunu belirtti.
"ÇOCUKLARIN HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"
Gould, konuşmasının devamında, "Bu ölümler, dünyaya insanlık adına utanç kaynağı olmalı. Masum çocukların ve ailelerinin bu şekilde hedef alınması kabul edilemez. Hepimizin, bu zulmü durdurmak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" dedi.
Gazze'de yaşanan trajedinin sona ermesi için uluslararası topluma çağrıda bulunan Gould, adalet ve insan hakları için mücadele etmenin önemine değindi. Gazze'deki çocukların ve sivillerin çektiği acıların sona ermesi için herkesin harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.