IRNA: ABD-İsrail, petrokimya şirketlerinin bulunduğu bölgelere saldırdı
ABD-İsrail’in gerçekleştirdiği ortak saldırıda İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde petrokimya şirketlerinin bulunduğu sanayi bölgeleri hedef alındı. Fecr, Rical, Emir Kebir ve Ebu Ali petrokimya tesislerinin hedef alındığı saldırılarda Bender İmam petrokimya tesisinin bazı bölgelerinin ağır hasar gördüğü aktarıldı.
İran resmi ajansı IRNA'nın Huzistan Valiliğine dayandırdığı habere göre ABD-İsrail, Huzistan eyaletinde Mahşehr ve Bender İmam kentlerinde petrokimya tesislerinin bulunduğu sanayi bölgelerine saldırdı.
PETROKİMYA TESİSİ AĞIR HASAR GÖRDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI
Saldırılarda 5 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.