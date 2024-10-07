İş başvurusuna yanıt 48 yıl sonra geldi

İngiltere'de yaşayan 70 yaşındaki Tizi Hodson, hayalindeki motosiklet akrobatlığı için yaptığı iş başvurusunun akıbetini 48 yıl sonra öğrendi. BBC'nin haberine göre Hodson'un, Ocak 1976'da yaptığı iş başvuru mektubunun, tüm bu yıllar boyunca postanedeki çekmecenin arkasında kaldığı ortaya çıktı. Gönderildiği adrese ulaşmayan mektup, Hodson'a 48 yıl sonra geri teslim edildi. Böylelikle başvurunun akıbetini öğrenden Hodson, "İş hakkında neden hiç haber almadığımı hep merak ederdim. Şimdi nedenini biliyorum" dedi. Haberde, mektubun en üstünde el yazısıyla yazılmış bir notta "Staines Postanesi tarafından geç teslim edildi. Bir çekmecenin arkasında bulunabildi. Sadece yaklaşık 50 yıl gecikmeli" ifadesinin kayda geçtiği bildirildi.