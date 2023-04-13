İşbirliğini güçlendirme mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar attıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile biz sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim" dedi. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de ilişkilerin daha fazla aktifleştirilmesi ve her alanda yükselmesi için arkalarında güçlü bir siyasi irade olduğunu dile getirdi. Mısırlı mevkidaşı Şukri ile bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu şu mesajları verdi: "Mısır'la açtığımız yeni sayfayı ortak projelerle, başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz ve önümüzdeki süreçte ilişkileri geliştirmek için somut adımlar atma konusunda da bugün mutabık kaldık.Bundan sonra Libya konusunda daha yakın işbirliği içinde çalışacağız. Bugünkü görüşmemizde aslında temelde görüşlerimizin çok ayrı olmadığına, bazı yöntemler konusunda farklı düşünebildiğimize fakat bir yol haritası üzerinde çalışarak daha yakın işbirliği içinde olmamız gerektiğine inanıyoruz ve önümüzdeki süreçte birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Diplomatik temsilimizin büyükelçi düzeyine yükseltilmesi hususunda somut adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanları düzeyinde bir zirve gerçekleştirilmesi planları var. Bugün bu zirvenin hazırlıklarını başlatmış olduk." Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de enerji konusunda işbirliği olduğuna değinerek, Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha da aktifleştirilmesi için arkalarında güçlü bir siyasi irade olduğunu vurguladı.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yapan Fransa'ya sert tepki gösterdi: PKK, Avrupa Birliği terör listesinde, yani terör örgütü olarak tanınmıştır, yine Fransa'da da terör örgütüdür ama maalesef Fransa'da senatörler, milletvekilleri bu teröristlerle, eli kanlı terör örgütünün temsilcileriyle bir araya geliyorlar. Ödül veriyorlar. Bu da işte terörle mücadeledeki ikiyüzlülüğün en güzel örneğidir.