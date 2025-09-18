İşgaci İsrail'in bakanından küstah 'Gazze' açıklaması! "Ganimetleri ABD ile paylaşacağız"

Gazze'de binlerce sivili katleden İsrail'den tepki çeken bir açıklama geldi. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'de "zengin bir emlak ganimeti" bulunduğunu söyleyerek bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarını duyurdu.

Smotrich, Gazze'de zengin bir emlak ganimeti yattığını söyleyerek, savaşı bitirdiklerinde bu ganimeti Amerikalılarla paylaşacaklarına kaydetti. Smotrich, "Amerikalılarla ciddi şekilde konuştum. Savaş için çok para harcadık ve şimdi toprakları dengeli olarak paylaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.