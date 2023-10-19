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Haberler Dünya Haberleri İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli daha öldürüldü
Giriş Tarihi: 19.10.2023 04:39

İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli daha öldürüldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Ramallah kentlerinde 2 Filistinli genç öldürüldü. Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 66'ya yükseldi

AA
İşgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinli daha öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Nablus'ta İsrail askerlerinin açtığı ateşte 24 yaşındaki İbrahim el-Hac Ali hayatını kaybetti.

Ramallah'ta ise bir Yahudi yerleşimcinin ateş açması sonucu 21 yaşındaki Muhammed Abdurrahman Fevvaka yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 66'ya yükseldiğini bildirdi.

Filistin Kızılayı, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail ordusunun Filistinlilere müdahalesinde yaralanan onlarca kişinin tedavi altına alındığını duyurmuştu.

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İşgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli daha öldürüldü
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