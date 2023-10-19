İşgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinli daha öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Nablus'ta İsrail askerlerinin açtığı ateşte 24 yaşındaki İbrahim el-Hac Ali hayatını kaybetti.
Ramallah'ta ise bir Yahudi yerleşimcinin ateş açması sonucu 21 yaşındaki Muhammed Abdurrahman Fevvaka yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 66'ya yükseldiğini bildirdi.
Filistin Kızılayı, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail ordusunun Filistinlilere müdahalesinde yaralanan onlarca kişinin tedavi altına alındığını duyurmuştu.