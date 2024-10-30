İşgal ordusu için kara ekim

Gazze'de soykırım yapan İsrail, Lübnan'da da her ne kadar havadan katliamlar yapsa da haftalardır karadan ilerleyemiyor. Hizbullah, İsrail'e ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini, bir tankı imha ettiklerini ve Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyindeki 10 İsrail askeri topluluğunu bombaladığını duyurdu. İsrail ordu radyosu ise "Kara Ekim" dediği bu ay 80 İsraillinin öldüğünü duyurdu. Yine İsrail basınına Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan 30 füze nedeniyle hasar oluştu. Fransız AFP ajansı da Gazze'deki katliamların üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçtiğini hatırlatılarak "İsrail ordusunun yedekleri tükendi ve Lübnan'da yeni bir cephe açarken asker toplamakta zorlanıyor" denildi. İsrail'in toplamda 900'e yakın askeri öldü.