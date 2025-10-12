İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria’da 2 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Er-Ram kasabası ile Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentindeki saldırılara ilişkin bilgi verildi.

2 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Ram kasabasında Irkçı Ayrım Duvarı yakınlarında 1 Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bacaklarından yaralandığı kaydedildi.

El Halil yakınlarındaki Surif kasabasında da saldırgan İsraillilerin çiftçilere saldırdığı, 1 Filistinlinin açılan ateş sonucu elinden ve karnından yaralandığı ifade edildi.

FİLİSTİNLİLER İSRAİLLİLERİ GERİ PÜSKÜRTTÜ

Başka bir grup İsraillinin ise El Halil'e bağlı Yatta ve Beyt Ummer kasabalarında Filistinlilerin evlerine ve tarlalarına saldırdığı, hayvanlarını çalmaya çalıştığı ancak Filistinlilerin İsraillileri geri püskürttüğü aktarıldı.