İşgalci İsrail askerleri yerle bir edip çekildi

İsrailordusunun iki gün boyunca hava ve kara saldırıları düzenleyerek kuşatma altına aldığı Cenin Mülteci Kampı, artık binlerce sivilin yaşadığı bir yerleşimden ziyade savaş alanını andırıyor. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında 5'i 18 yaşın altında, diğerleri 20 yaşlarında 12 Filistinli öldü, 20'si ağır yaklaşık 120 kişi yaralandı. Kamp sakinlerinden Filistinli kadın Umm Muhammed, "Her şeyi yerle bir ettiler. Mahalleyi havaya uçurdular. Askerler gece baskın düzenleyerek bizi zorla evimizden attı. Bu sabah geri döndüğümüzde sanki her zaman yaşadığımız yerde değildik" dedi.