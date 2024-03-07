Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 37 Filistinliyi gözaltına aldı
Giriş Tarihi: 7.3.2024 15:09

İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 37 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine yaptığı baskınlarda, biri gazeteci 4 kadının da aralarında bulunduğu 37 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında, İsrail hapishanelerinde tutuklu Hamas liderlerinden Cemal et-Tavil'in kızı, gazeteci Büşra et-Tavil'in de olduğu belirtildi.

AA
İşgalci İsrail, Batı Şeria’da 37 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri işgal altındaki bölgede çeşitli kentlerdeki adreslere baskınlar yaptı.

Tubas kentinde 13 Filistinliyi alıkoyan İsrail güçleri, Nablus'ta 3, Beytüllahim'de 6, Ramallah'ta 4'ü kadın 10 kişi ile El Halil'de 2, Tulkerim'de 2 ve Cenin'de 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

HAMAS LİDERİNİN KIZI DA GÖZALTINA ALINDI

Ramallah'ta gözaltına alınanlar arasında, İsrail hapishanelerinde tutuklu Hamas liderlerinden Cemal et-Tavil'in kızı, gazeteci Büşra et-Tavil'in de olduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin Filistinli kadın gazeteci Tavil'i gözaltına almadan önce darp ettiği de kaydedildi.

GÖZALTI SAYISINDA ARTIŞ YAŞANIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 37 Filistinliyi gözaltına aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA