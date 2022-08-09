İşgalci İsrail güçleri 3 Filistinliyi öldürdü

İSRAİL askerlerinin Gazze'deki saldırıları ateşkes ile dursa da işgal altındaki farklı bölgelerdeki zulüm sürüyor. İsrail askerlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskında 3 Filistinli hayatını kaybetti. Baskında 4'ü ağır 40 kişi de yaralandı. Filistinlilerin öldürülmesinin ardından protestolar düzenlendi. İsrail güçleri ile Filistinli göstericiler arasında olaylar çıktı. İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti. İşgalci güçlerin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin göğsüne gerçek mermi isabet etti. Benzer olaylar El Halil kentindeki Ez-Zaviye Mahallesi, Tulkerem kentinin batı girişi ve Nablus'un güney girişinde de yaşandı.