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Giriş Tarihi: 5.5.2023

İşgalci İsrail güçleri 3 Filistinliyi öldürdü

İşgalci İsrail güçleri 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'ta bir eve baskın yaparak 3 Filistinliyi öldürdü. Filistin yönetimi ve bazı gruplar, 3 kişinin öldürülmesine tepki gösterdi. Filistin yönetiminden "Gerginliğin sürmesi bölgede infiale yol açacak ve bölgedeki durum kontrol edilmesi zor bir aşamaya girecek" açıklaması yapıldı. Öte yandan İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Huvvara beldesinde "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla 26 yaşındaki Filistinli İman Odeh isimli bir kadını da öldürdü.
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İşgalci İsrail güçleri 3 Filistinliyi öldürdü
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