İşgalci İsrail güçleri mülteci kampını yıktı

İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik zulmü son bulmuyor. İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. İşgalci güçler, kampın altyapısını tamamen yerle bir ederken, dükkânları ve bir hizmet binasını da havaya uçurdu. İsrail ordusunun sebep olduğu yıkım, kampın bağlı bulunduğu Tulkerem kentinin girişine kadar ulaştı. Kurşunlar, Tulkerem kentinde bulunan ve Nur Şems Mülteci Kampı'na bakan bir caminin camlarını kırdı. Bölgedeki bir diş kliniğine zarar verdi. İsrail güçleri yaklaşık 3 saat sürdürdükleri baskının ardından Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekildi. Saldırıda, 21 yaşındaki Ayid Semih Halid Ebu Harb, gerçek mermiyle başından vurularak öldürüldü.Görgü tanıkları ayrıca kampa çeşitli noktalardan baskın düzenleyen İsrail güçleriyle Filistinli silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını aktardı. Bölgede ciddi zarar oluştu. Yaşananlar, temmuz ayında İsrail ordusunun şiddetli baskınına maruz kalan Cenin Mülteci Kampı'nı akıllara getirdi. Öte yandan işgalci İsrail, Gazze'den Batı Şeria'ya mal girişini durdurdu.