İşgalci İsrail güçleri Suriye'de sivil halka ateş açtı
İşgalci İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera ilinin batı kırsalındaki Abidin köyünden çekilirken halka ateş açtı. Halihazırda İsrail güçlerine ait iki helikopterin Kuneytra ve Dera kırsalları üzerinde alçak irtifada uçuş yaptığı kaydedildi.
Suriye Haber Ajansına (SANA) göre İsrail güçleri, Abidin köyünden çekildiği sırada sivillere ateş açtı.
Köy sakinleri, İsrail işgal güçlerinin yeniden sızmasını önlemek amacıyla Abidin köyüne giden yolları taşlarla kapattı.
TOPÇU ATIŞLARIYLA HEDEF ALINDI
İsrail güçleri, Abidin köyünü topçu atışlarıyla hedef aldı.
Halihazırda İsrail güçlerine ait iki helikopterin Kuneytra ve Dera kırsalları üzerinde alçak irtifada uçuş yaptığı kaydedildi.
AĞIR MAKİNELİ TÜFEKLERLE ATEŞ AÇILDI
Helikopterlerden de köye ağır makineli tüfeklerle ateş açıldı.
Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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