İşgalci İsrail güçleri Suriye’de sivil halka ateş açtı

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre İsrail güçleri, Abidin köyünden çekildiği sırada sivillere ateş açtı.

TOPÇU ATIŞLARIYLA HEDEF ALINDI

İsrail güçleri, Abidin köyünü topçu atışlarıyla hedef aldı.

Halihazırda İsrail güçlerine ait iki helikopterin Kuneytra ve Dera kırsalları üzerinde alçak irtifada uçuş yaptığı kaydedildi.