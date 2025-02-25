İşgalci İsrail önce evlerini yıkmıştı: Şimdi de kaldıkları konteynerleri yerle bir etti

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te daha önce evlerini yıktığı 2 Filistinli ailenin konteyner evlerini de yerle bir etti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisi ve ordusu buldozerler eşliğinde Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan bölgesinde yer alan Bostan Mahallesi'ne baskın düzenledi.

İsrail askerleri, 10 Filistinlinin yaşadığı Ayid ve Ruveydi ailelerine ait iki konteyner evi yıktı.

İsrail ordusu, Kasım 2024'te Ayid ve Ruveydi ailelerinin Bostan Mahallesi'ndeki evlerini "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkmıştı.