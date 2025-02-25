İşgalci İsrail önce evlerini yıkmıştı: Şimdi de kaldıkları konteynerleri yerle bir etti
İsrail ordusu Doğu Kudüs’te Filistinli 2 ailenin evlerini yıkmıştı. Bu vahşetle yetinmeyen Siyonist askerler bölgeye yaptıkları bir başka baskında aynı ailenin konteyner evlerini de yerle bir etti.
İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te daha önce evlerini yıktığı 2 Filistinli ailenin konteyner evlerini de yerle bir etti.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail polisi ve ordusu buldozerler eşliğinde Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan bölgesinde yer alan Bostan Mahallesi'ne baskın düzenledi.
İsrail askerleri, 10 Filistinlinin yaşadığı Ayid ve Ruveydi ailelerine ait iki konteyner evi yıktı.
İsrail ordusu, Kasım 2024'te Ayid ve Ruveydi ailelerinin Bostan Mahallesi'ndeki evlerini "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkmıştı.
İSRAİL'İN FİLİSTİN NÜFUSUNU AZALTMA ÇABALARI
Filistin, İsrail ve uluslararası insan hakları kuruluşları, Tel Aviv yönetiminin, Doğu Kudüs'teki Filistinli nüfusunu azaltmak amacıyla şehirde az sayıda inşaata ruhsat verdiğini belirtiyor.
Söz konusu kurumlar ayrıca Doğu Kudüs'teki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere verilen inşaat ruhsatlarında ise ciddi artış yaşandığına dikkati çekiyor.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Silvan bölgesindeki Bostan Mahallesi'ndeki yıkımlarını "etnik temizlik" olarak nitelemişti.