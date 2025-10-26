İşgalci İsrail ordusu kana doymuyor! Batı Şeria’da Filistinli bir genç üzerine ateş açılarak öldürüldü
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, Filistinli bir genci öldürdüğü belirtildi. İsrail askerleri daha önce El-Bire'de 4, Cenin'de de 2 Filistinliyi yaralamıştı.
İsrail güçleri, El Halil'in güneyindeki Ez-Zahiriyye kasabası yakınlarında bulunan Metar geçiş noktasında, bir Filistinliye ateş açtı.
20 YAŞINDAKİ GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Muhammed Bessam Teyahe Şuur isimli 20 yaşındaki gencin, saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail askerleri daha önce El-Bire'de 4, Cenin'de de 2 Filistinliyi yaralamıştı.