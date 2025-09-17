İşgalci İsrail ordusundan Gazze’ye yoğun bombardıman: 50 nokta hedef alındı

İsrail, bir yandan Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı evleri ve çok katlı binaları hedef alıp yerle bir ederken diğer yandan da kent sakinlerini Gazze Şeridi'nin güneyinde çadır, gıda ve hastanelerin olduğu iddiasıyla sürgün etmeye çalışıyor.

İsrail savaş uçakları ile topçu birliklerinin Gazze'yi işgal için son 48 saatte kentte 150'den fazla noktaya saldırı düzenlediği de aktarıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 964 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 312 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 413 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 271 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 497'ye çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 294 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.