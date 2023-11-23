İşgalci İsrail Şifa Hastanesi müdürünü alıkoymuştu: Hamas’tan yanıt geldi!

Hamas, İsrail güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'yi alıkoymasını kınayarak, Uluslararası Kızılhaç Komitesine, Ebu Silmiyye'nin serbest bırakılması için çalışması çağrısında bulundu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Ebu Silmiyye'yi alıkoymasının "alçak ve aşağılık bir eylem" ve sağlık personelini koruyan uluslararası sözleşmelerin açık ihlali olduğu belirtildi.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve uluslararası kuruluşlara, Ebu Silmiyye'nin serbest bırakılması için çalışmaları çağrısı yapılan açıklamada, "Gazze'deki Şifa Hastanesinin tahliyesi için orada bulunan Hastane Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye ve bir grup sağlık personelinin işgalci İsrail tarafından alıkonulmasını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İSRAİL GÜÇLERİ EBU SİLMİYYE'Yİ ALIKOYMUŞTU
Şifa Hastanesinde çalışan Dr. Halid Ebu Semra, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye ve hastanede çalışan bir grup sağlık personelini alıkoyduğunu belirtmişti. İsrail devlet televizyonu da Ebu Silmiyye'nin İsrail güçlerince alıkonulduğunu doğrulamıştı.
ŞİFA HASTANESİ BASKINI
İsrail ordusu, 15 Kasım sabahı Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.
İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.