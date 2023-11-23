İşgalci İsrail Şifa Hastanesi müdürünü alıkoymuştu: Hamas’tan yanıt geldi!

Hamas, İsrail güçlerinin Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'yi alıkoymasını kınayarak, Uluslararası Kızılhaç Komitesine, Ebu Silmiyye'nin serbest bırakılması için çalışması çağrısında bulundu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Ebu Silmiyye'yi alıkoymasının "alçak ve aşağılık bir eylem" ve sağlık personelini koruyan uluslararası sözleşmelerin açık ihlali olduğu belirtildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve uluslararası kuruluşlara, Ebu Silmiyye'nin serbest bırakılması için çalışmaları çağrısı yapılan açıklamada, "Gazze'deki Şifa Hastanesinin tahliyesi için orada bulunan Hastane Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye ve bir grup sağlık personelinin işgalci İsrail tarafından alıkonulmasını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.