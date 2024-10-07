İşgalci İsrail tehdit etti: Göç etmezseniz vururuz!

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını çağrısı yaptı.

Saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Adraee, Lübnan'ın güneyindeki 25 köy ve yerleşim bölgesindeki halktan evlerini terk ederek Eveli Nehri'nin kuzeyine geçmelerini talep etti.

İsrail ordusu, kara saldırısının "sınırlı olacağını" iddia etse de sınır bölgelerinin yanı sıra Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyindeki birçok köyün ve beldenin boşaltılmasını istiyor.