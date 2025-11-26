İşgalci İsrail Tubas’ı abluka altına aldı: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Katil İsrail Batı Şeria’nın Tubas kentine geniş çaplı saldırı başlattı. Bölgeye giriş ve çıkışlar kapatılırken, sokağa çıkma yasağı da ilan edildi. Hayatın neredeyse durma noktasına geldiği kentte helikopterler hareket eden herkesi hedef alıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine yoğun takviye birlikleri sevk eden İsrail ordusu, bazı noktalara askeri iş makineleri gönderdi ve helikopterlerden bazı hedeflere ateş açtı.
İsrail güçleri, kentin tüm girişlerini toprak bariyerler ve askeri kontrol noktalarıyla kapatarak sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladı.
"TEHLİKELİ BİR TIRMANIŞ"
Tubas Valisi Ahmed el-Esad, İsrail tarafının Filistin makamlarına "saldırıların birkaç gün süreceğini" bildirdiğini, bunun Tubas'ı ve çevre beldeleri hedef alan "tehlikeli bir tırmanış" olduğunu belirtti.
İsrail'in bölgede "aranan kişiler olduğu" iddiasında bulunduğunu ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyleyen Esad, "Bu operasyon siyasi, güvenlik gerekçesi yok." dedi.
"BÖLGEDE HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ"
Esad, İsrail ordusunun kentin çevresine toprak setler kurduğunu, sokağa çıkma yasağının yaşamı durma noktasına getirdiğini ve özellikle yaşlılar, hastalar ile çocukların hayatını tehlikeye attığını ifade etti.