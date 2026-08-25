İşgalci İsrail’den Doğu Kudüs’te skandal baskın: BM tesisine zorla girip binaya el koydular!

Açıklamada "UNRWA'nın arazi üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı olmamasına rağmen, araziyi onlarca yıldır çitlerle çevirdiği" iddia edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise UNRWA'nın eğitim merkezine el konulması, "Kudüs Belediyesinin Doğu Kudüs 'ün Kefr Akab Mahallesi'ndeki yeni bir eğitim ve sosyal kompleksin yenileme çalışmalarına başladığı" şeklinde lanse edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin personele merkeze bir daha dönmelerinin yasak olduğunu bildirdiği aktarıldı.

Filistin Yönetimine bağlı Kudüs Valiliği'nden yapılan açıklamada, " İsrail işgal güçleri, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personelinin tamamını Kalendiya Eğitim Merkezi'nden çıkardı." ifadeleri kullanıldı.

BM'DEN SİYONİST İSRAİL'E KINAMA

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saat 10.00'da BM tesisine en az 4 zırhlı araç ve 50'den fazla güvenlik personeli eşliğinde zorla girdiği, baskın sırasında tesiste 20 UNRWA personelinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Kalendiya Eğitim Merkezine düzenlenen "yetkisiz ve endişe verici baskın kesin bir dille" kınanarak, BM'nin izni ve onayı olmadan silahlı güvenlik güçlerinin tesise girmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Merkezin "uluslararası hukuk uyarınca tanınan ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklarla korunan bir BM tesisi" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Kalendiya Eğitim Merkezinin UNRWA'nın en eski mesleki eğitim merkezi olarak 70 yılı aşkın süredir Filistinli mültecilere hizmet verdiği, binlerce Filistinlinin buradan mezun olarak çalışma hayatına atıldığı kaydedildi.

Açıklamada, merkezin ciddi sosyo-ekonomik zorlukların yaşandığı işgal altındaki Batı Şeria'daki mülteci kamplarından yüzlerce Filistinli öğrenciye ücretsiz mesleki eğitim verdiği aktarıldı.

UNRWA tesisinin ele geçirilmesinin BM'nin görevini yerine getirme kabiliyetine darbe vurmak anlamına geldiği belirtilen açıklamada, uluslararası topluma Kalendiya Eğitim Merkezi ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki diğer tüm BM tesislerinin dokunulmazlığını korumak için derhal ve kararlı şekilde harekete geçme çağrısı yapıldı.