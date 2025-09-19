İşgalci İsrail’den Husi liderine ölüm tehdidi: Senin de vaktin gelecek

Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Abdulmelik el-Husi, senin de vaktin gelecek. Cehennemin dibinde seni bekleyen hükümet üyelerinle buluşacaksın." ifadelerini kullandı.

"SAN'A'DA İSRAİL BAYRAĞI DALGALANACAK"

Husilerin başkent Sana'daki kontrolünü kaybedeceğini savunan İsrailli bakan, "Husi bayrağına yazılan 'İsrail'e ölüm, Yahudilere lanet' sloganı, Yemen'in başkentinde dalgalanan mavi-beyaz İsrail bayrağıyla değiştirilecek." dedi.



İsrail ordusu, dün Yemen'den ateşlenen balistik füzeyi hava savunma sistemlerinin önlediğini duyurmuştu.

GEÇEN AY HUSİ LİDERLERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İsrail'in 28 Ağustos'ta Yemen'de düzenlediği saldırıda Husi liderlerinden Ahmed Galib el-Rahvi ve bazı üst düzey isimler öldürülmüştü. Son tehdit açıklaması, bu saldırının ardından bölgede artan gerilimi daha da tırmandırdı.