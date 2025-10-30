İşgalci İsrail’den insanlık dışı uygulama: Batı Şeria’da tarıma izin yok!

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Filistin Uygulamalı Araştırmalar Enstitüsü (ARIJ) tarafından hazırlanan raporu yayımladı.

Tel Aviv yönetiminin işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da inşa edilen yerleşim birimlerine yakın zeytin bahçelerinde hasadı engellediğine işaret edilen raporda, İsrail'in Filistinli çiftçilerin topraklarında zeytin hasadı yapmalarını yasaklayan 96 kararı toprak sahiplerine ilettiği kaydedildi.

Söz konusu kararların tarımsal ve zeytin bahçelerinden oluşan yaklaşık 25 bin dönümlük alanı kapsadığına dikkat çekilen raporda, İsrail'in zeytin hasadına engel olduğu toprakların çoğunun Cenin, Kalkilya, Ramallah ve Kudüs vilayetlerinde olduğu kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 2025 yılında Filistinli vatandaşlara ve mülklerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı sayısının 3 bin 100'ü aştığı aktarılan raporda, İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin saldırılarıyla Filistinlilerin mülklerine büyük zararlar verdiği ifade edildi.

13 BİNDEN FAZLA ZEYTİN AĞACI YOK EDİLDİ

İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere ait 13 bine yakın zeytin ağacını yok ettiği bilgisinin yer aldığı raporda, İsrail'in Filistinlilerin zeytin hasadını engellediği alanları her yıl daha da genişlettiğine işaret edildi.

Raporda, İsrail'in Filistinli çiftçilere yönelik bahsi geçen uygulamalarıyla uluslararası insancıl hukukun yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarını ihlal ettiğine dikkat çekildi.

İşgalin giderek ağırlaştığı Batı Şeria'da son yıllarda zeytin hasadı döneminde Filistinlilere yönelik saldırılarda ciddi artış gözleniyor. Geçen yıl, zeytin hasadı döneminde Filistinlileri hedef alan 200'den fazla olay kaydedildi. Bunun 2023'e oranla neredeyse 2 katı olduğu belirtiliyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.