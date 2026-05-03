İşgalci İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı yükseldi

İsrail'in Lübnan ile varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'ta ülkenin çeşitli bölgelerine başlattığı saldırılarda can kaybının 2 bin 679'a, yaralı sayısının ise 8 bin 229'a yükseldiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile Lübnan arasında 17 Nisan'da 10 günlük ateşkes ilan edilmiş ve ilerleyen süreçte son tarih 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, hava saldırıları ve ev yıkımlarıyla ateşkesi her gün ihlal etmeye devam ediyor.

