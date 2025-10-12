İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Katz'dan skandal Gazze açıklaması: Yıkıma devam edeceğiz
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan ve yürürlüğe giren Gazze'de ateşkesi sağlayan anlşamayı hiçe sayarak "yıkıma devam edeceklerini" açıkladı. Savunma Bakanı Katz, orduya da göreve hazır olması talimatını verdiğini söyledi.
Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, esirlerin iadesi aşamasından sonra İsrail'in karşılaşacağı en büyük zorluğun, Hamas'ın tünelleri olduğunu belirtti.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz
"YIKIMA DEVAM EDECEĞİZ" MESAJI
İsrailli Bakan, Gazze'deki tüm Hamas tünellerinin doğrudan İsrail tarafından, ABD'nin gözetiminde kurulacak uluslararası mekanizma aracılığıyla imha edileceğini kaydetti.
Katz, şu ifadeleri kullandı:
"Bu, Gazze'nin silahsızlandırılması ve Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda üzerinde anlaşılan temel prensibin uygulanması anlamına geliyor."
ORDUYA "HAZIR OLUN" TALİMATI
Savunma Bakanı Katz, orduya da göreve hazır olması talimatını verdiğini söyledi.
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.