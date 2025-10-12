İşgalci İsrail’in Savunma Bakanı Katz’dan skandal Gazze açıklaması: Yıkıma devam edeceğiz

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen yıkıma devam edeceklerini ve orduya "hazır olmaları" yönünde talimat verdiğini söyledi.

Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, esirlerin iadesi aşamasından sonra İsrail'in karşılaşacağı en büyük zorluğun, Hamas'ın tünelleri olduğunu belirtti.