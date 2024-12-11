İşgalci İsrail’in tankları Suriye’de

İsrail'in, Baas rejiminin yıkılmasını fırsat bilerek işgal altında tuttuğu Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgedeki alanı genişletmek için harekete geçmesine tepkiler sürüyor. Mısır, İsrail'in Suriye sınırındaki tampon bölgeyi ele geçirme girişimini reddettiğini bildirdi. Rusya, İsrail'in Suriye'deki saldırılarının istikrara katkı sağlamadığını belirtti. İsviçre'ye göre İsrail, Suriye'nin bir parçası olan Golan Tepeleri'ni işgal ediyor. Irak'ta Şii lider Sadr'dan İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi ele geçirmesine tepki gösterdi. ABD ise İsrail ordusunun, Golan Tepeleri'nin ötesinde Suriye topraklarına girmesinin, oluşan güvenlik boşluğu nedeniyle "geçici bir durum" olduğunu söyledi. Anadolu Ajansı ise Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kentini işgal eden İsrail'in tanklarını görüntüledi.