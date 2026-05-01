İşgalci İsrailliler Batı Şeria’da Filistinlilere saldırdı! Araçlar ateşe verildi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yasa dışı Susya yerleşim biriminden fanatik Yahudiler, El-Halil kentinde bulunan Vadi Rahim bölgesinde Filistinli Ahmed Nasır Arbed Daacine'ye saldırdı.

FİLİSTİNLİNİN OTOMOBİLİ VE KEPÇESİ ATEŞE VERİLDİ

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, darbettikleri Filistinlinin otomobilini ve kepçesini ateşe vererek, maddi hasara yol açtı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail ordusunun baskın, gözaltı, ateş açma ve aşırı güç kullanımıyla birlikte fanatik Yahudilerin Filistinlilere yönelik saldırılarında da artış yaşanıyor.

Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusu ve fanatik Yahudilerin saldırılarında en az 1155 Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, 22 bine yakın kişi ise gözaltına alındı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör