İşgalci Yahudiler evleri ateşe verdi

İran savaşını fırsat bilen soykırımcı İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimci teröristlerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları yeni şiddet dalgasına dönüştü. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus ve Selfit kentlerinde yaptıkları baskınlarda evleri ve araçları ateşe verdi. Bir grup İsrailli, Calud köyüne saldırarak sivilleri darbetti, köy meclisi binasını ve 4 aracı ateşe verdi. 3 Filistinli yaralandı.

ÇOCUKLARA GÖZALTI

İsrailliler, Selfit kenti ile Burkin beldesini birbirine bağlayan Matvi yolu üzerinde seyir halindeki araca saldırdı. Araçtaki 3 Filistinliyi yaraladı. Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı.