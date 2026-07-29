İşgalci Yahudiler köy köy terör estiriyor
Katil İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da şiddet eylemlerini sürdürüyor. Terörist İsrail güçleri ve gaspçı Yahudiler geçtiğimiz cuma gününden bu yana saldırılarını artırarak onlarca ev, araç ve araziyi ateşe verdi. İsrail askerleri dün de El Halil kentinin El-Muhtar Kavşağı bölgesinde Filistinlilere gerçek mermi ve ses bombasıyla saldırdı. 1 Filistinli genç bacağından vuruldu. Şakba ve Dura beldelerinde Filistinlilere ait 3 evi yıktılar. İşgalci İsrailliler de Kudüs'teki Caba köyü yakınlarında yaşayan bir bedevi topluluğuna saldırdı. Darp edilen 2 Filistinli hastaneye kaldırıldı. İsrailliler aynı bölgede Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırdı. Gaspçı İsrailliler, Deyr Ammar köyünde inşaat halindeki bir eve el koydu. Burka köyünde de Filistinli bir çiftçinin hayvanlarını çalmaya çalıştı. Asira el-Kıbliyye köyündeki baskında ise gerçek mermilerle ateş açtılar. İsrail ordusu, Batı Şeria'da Kuran yayını yapan "Hüda Kuran-ı Kerim" adlı radyonun ekipmanlarına el koydu ve istasyonu kapattı.