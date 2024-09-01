İşgalcilerden bir barbarlık daha

Barbar İsrail Ordusu 7 Ekim 2023'ten bu yana Hamas bahanesiyle soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde katliama devam ederken hırsız Yahudi yerleşimciler ise İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerini, mallarını ve hayvanlarını çalıp arazilerine zarar veriyor. İsrailliler, önceki gün El Halil kentinin kuzeyindeki Sair kasabasına baskın düzenledi. Görgü tanıklarına göre, Sair kasabasında bir grup Filistinlinin bulunduğu bölgeye saldıran "asker üniforması giymiş" İsrailliler, Filistinlilere ait 300 küçükbaş hayvanı silah zoruyla gasp etti.Filistinlilerin mülklerine zarar veren gaspçı İsrailliler, Filistinli ailelerin kaldığı 3 karavanı yıkarak su depolarını tahrip etti. Çok sayıda kişiyi darp eden Yahudilerin ayrıca Filistinlilere ait 5 cep telefonunu çaldığı belirtildi. Öte yandan İsrail ordusunun 'sistematik vahşeti' taşıdığı 20 kişiyi katlettiği Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin bölgesinde çok sayıda Filistinli aileler yerinden edildi. Eşi ve çocuklarıyla yaşadıkları bölgeyi terk etmek zorunda kalan ve en küçük çocuğunu kucağında taşıyan Filistinli Caber Ebu Rih, "Büyük bir yıkım var. Ordu, gerçek bir savaş yürütüyor. Halk yiyecek, içecek ve ilaç bulamıyor" dedi. Ali Mahmud Ebu Zayid ise "Her yerde yıkım var. Su, elektrik ve kanalizasyon şebekeleri yok edildi, evler basıldı yıkıldı, tutuklamalar yapıldı" ifadelerini kullandı. Ayrıca İsrail ordusu, El Halil kentine baskın düzenleyerek, Harem-i İbrahim Camii'ni kısa süreliğine Müslümanlara kapattı. Hamas, Batı Şeria'nın güneyindeki Filistin topraklarında gasp edilen Gush Etzion bölgesindeki patlama ve saldırıyı, İsrail işgaline rağmen "Filistin halkının direnişinin devam ettiğinin göstergesi" olarak nitelendirdi.İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasp ediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasadışı sayılıyor.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 48 saatte gerçekleştirdiği 5 katliamda 89 kişi hayatını kaybetti, 205 kişi de yaralandı. Al Jazeera'da yer alan habere göre, işgal güçlerinin Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat'ta düzenlediği saldırıda en az 20 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda çok sayıda kişi de yalandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 691'e, yaralıların sayısı ise 94 bin 60'a yükseldi.İsrail ordusu saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, yerle bir ettiği bazı bölgelerden çekiliyor. İsrail askerleri, Deir el-Balah kentinin doğusunda yer alan El-Kastal bölgesini enkaz yığınına çevirdi. Saldırılar sonucunda tamamen yerle bir olan bölgede, altyapı kullanılamaz hale geldi, yüzlerce dönümlük tarım arazileri İsrail güçleri tarafından buldozerlerle tahrip edildi.İsrail ordusu Gazze Şeridi'nden sonra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e düzenlediği baskınlarda 22 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Batı Şeria'da İsrail ordusunun başlattığı "geniş çaplı" saldırılar dördüncü gününde de devam ederken şu ana kadar 70 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.