İşgalcilere üst düzey pusu: 10 ölü

İsraıl'e karşı Gazze'de güçlü bir direniş gösteren Hamas, işgal ordusuna bir büyük darbe daha vurdu. Gazze'nin kuzeyinde çatışmalarda İsrail ordusundan bir albay ve yarbayın bulunduğu 5'i subay, 10 İsrail askeri öldürüldü. İsrail merkezli Hareetz gazetesi ise İsrail ordusunun yaralı ve ölü asker sayısına ilişkin yaptığı karartmayı hastanelerden aldığı verilerle karşılaştırmalı olarak gözler önüne serdi. 7 Ekim'den bu yana yaralanan İsrail askerlerinin İsrail ordusunun açıkladığı rakamların neredeyse üç katı olduğunu bildirdi. İsrail ordusu, 425 askerin öldüğünü, 1593 askerin ise yaralandığını duyurmuştu.İşgalci İsrail ordusu 69 gündür Gazze'ye ölüm yağdırsa da ülke basını zafere çok uzak oldukları itirafında bulundu. Başta Başbakan Binyamin Netanyahu ve savunma yetkililerinin zaferin yakın olduğunu her fırsatta hatırlattığını belirten Jerusalem Post, iddia edilenin aksine zaferin hâlâ çok uzak olduğunu yazdı.