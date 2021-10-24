İşgalden kurtarılan Füzuli dünyaya açılıyor

Azerbaycan
işgalden kurtarılan topraklarda yapılan ilk büyük projenin açılışı için gün sayıyor. Türk ve Azerbaycanlı mühendislerin ortak çalışmalarıyla yapılan Füzuli Uluslararası Havalimanı, 26 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete açılacak. 14 Ocak'ta temeli atılan havalimanı, 124 hektar arazi üzerine inşa edildi. Havalimanı, 3 kilometre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde büyük bir piste sahip. Bakü
ile Füzuli arasında ulaşımı yarım saate düşürecek havalimanı, ikmal ve lojistik çalışmalarda bölge için kritik öneme sahip olacak.
ZENGİLAN'A TARIM PARKI
Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerdeki kapsamlı imar ve kalkınma projeleri diğer bölgelerde de devam ediyor. Bölgede yeni yollar, santraller yapan, yıkılan yerleşim birimlerini yeniden inşa eden Azerbaycan hükümeti, tarım sektörünün geliştirilmesi için çalışmalar yürütüyor. Bölgedeki tüm projelerde Azerbaycan'a destek sağlayan Türkiye
, öncelikli alanlardan biri olarak belirlenen tarım sektörünün gelişmesi için de desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda, işgalden kurtarılan Zengilan
'da Türk şirketlerinin de katkısıyla modern teknolojilerle tarım faaliyetlerinin gerçekleştirileceği park kuruluyor. Çalışmaları aralıksız süren tarım parkında, ekin alanları, seralar, büyükbaş hayvan çiftliği, kesimhane, yem fabrikası ve meyve bahçeleri yer alacak. Çalışanlar için lojman ve dinlenme alanlarının yapıldığı parkta, Karabağ savaşı
şehitlerinin hatırasına anıt ve ormanlık alan ile cami inşa edilmesi de planlanıyor.