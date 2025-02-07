İşgalle başlayan zulüm

İngiliz yayın kuruluşu BBC, 1799'dan günümüze Filistin topraklarında yaşananları sıraladı.

1799 - Fransız General Napolyon Bonaparte, Osmanlı yönetimindeki Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması fikrini ortaya attı.

1897 - Birinci Siyonizm Kongresi Basel'de toplandı. 1896'da Theodor Herzl, Yahudi Devleti adlı kitap yayınladı ve kongrede bu kitap tartışıldı.

1917 - Balfour Deklarasyonu ve değişen dengeler dönemi başladı. İngiltere, 1918'de bölgeyi işgal etti.

1929-1936 - Arapların tepkisi...

1947 - Filistin topraklarını 1920'den beri işgal eden İngiltere, Siyonist- Arap sorununu çözme sorumluluğunu Birleşmiş Milletler'e devretti.

BÜYÜK FELAKET

1948 – İsrail devleti, 14 Mayıs 1948'de Tel Aviv'de ilan edildi. Ertesi gün son İngiliz birlikleri bölgeyi terk etti. Filistinliler 15 Mayıs'ı El Nakba yani Felaket Günü ilan etti.

1967 – 6 Gün Savaşı yaşandı. İsrail, Mısır'dan Gazze ve Sina Yarımadası'nı, Suriye'den de Golan Tepeleri'ni aldı. Ürdün güçlerini de Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ten çıkardı.

1973 - Yom Kippur Savaşı yaşandı. İsrail güçleri Golan Tepeleri'ni aşarak Suriye içinde ilerlemeye başladı.

1974 - Arafat'ın BM'ye ilk gidişi...

1979 - İsrail-Mısır barışı oldu.

1982 - İsrail, Lübnan'ı işgal etti.

1987-93 – İntifada

SOYKIRIMA DOĞRU

1993 - Oslo Barış süreci yaşandı.

1994 - Filistin Yönetimi kuruldu.

2000 - İkinci İntifada başladı.

2005 - 2006 İsrail Gazze'den çekildi, Hamas seçimleri kazandı.

2008 - Dökme Kurşun saldırıları...

2010 - Mavi Marmara katliamı...

2022 - Netanyahu ülkenin en sağcı hükümetini kurdu. Mescid-i Aksa, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya saldırılara başladılar.

2023 – 19 Ocak 2025 - İsrail, Gazze'de 60 binden fazla Flistinli öldürürek soykırım yaptı.

İHH'DAN ÇADIR KENT

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, ateşkesin ardından, Gazze'de saldırılardan etkilenen Filistinliler için, 870 ailenin yerleştiği 6 çadır kent inşa etti. Barış SAVAŞ / SABAH