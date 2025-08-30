Işık yayan bitki üretildi

Güney Çin Tarım Üniversitesi'nden araştırmacılar, gündelik ev bitkilerini karanlıkta parlayan hale getirdi. Ekip, sukulentlere ışık yayan fosfor parçacıkları enjekte ederek, onların gece lambası kadar parlak bir ışıltı yaymasını sağladı. Bu yenilik, yalnızca estetik değil, aynı zamanda sürdürülebilir ve düşük maliyetli aydınlatma sistemleri için de umut vaat ediyor. Fosfor parçacıkları güneş ışığını ya da LED ışığını emerek depoluyor, ardından karanlıkta yavaş yavaş salarak iki saate kadar süren bir parlama sağlıyor. Çalışmanın başyazarı Shuting Liu, projeyi "Avatar filmindeki gibi ekosistemleri aydınlatan bitkiler" fikrinden esinlenerek geliştirdiklerini belirterek, gelecekte sokak lambalarının bile parlayan ağaçlarla değiştirilebileceğini söyledi."